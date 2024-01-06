Зарплатные ожидания россиян выросли до 115 тыс. рублей в месяц

К концу 2023 году российская экономика активизировалась. Об этом, в частности, свидетельствуют зарплатные ожидания россиян, заявил “Российской газете” директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.
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