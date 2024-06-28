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«Процесс затягивается чудовищно»: как проходит допуск россиян к Олимпиаде

«Процесс затягивается чудовищно»: как проходит допуск россиян к Олимпиаде

МОК пополнил список россиян, которые получили допуск на Олимпийские игры-2024 в Париже. В частности, в него официально вошли восемь теннисистов, но с учётом ранее отказавшихся от участия Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной.

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