Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль .