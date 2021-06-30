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Социальные выплаты к пенсиям приморцев начислят автоматически

Социальные выплаты к пенсиям приморцев начислят автоматически

Напомним, раньше заявления и копии документов на получение доплаты к пенсии необходимо было отправить по почте на адрес отделения соцзащиты населения по месту регистрации гражданина, через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края.

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