Социальные выплаты к пенсиям приморцев начислят автоматически

Напомним, раньше заявления и копии документов на получение доплаты к пенсии необходимо было отправить по почте на адрес отделения соцзащиты населения по месту регистрации гражданина, через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края.
Напомним, раньше заявления и копии документов на получение доплаты к пенсии необходимо было отправить по почте на адрес отделения соцзащиты населения по месту регистрации гражданина, через портал госуслуг или Социальный портал Приморского края.
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