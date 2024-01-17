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Китай выразил надежду на то, что США не поддержат независимость Тайваня

Китай выразил надежду на то, что США не поддержат независимость Тайваня

Китай рассчитывает на исполнение заверений нынешнего главы Белого дома Джо Байдена Соединенными Штатами и отказ Вашингтона от поддержки независимости Тайваня, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

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