Китай выразил надежду на то, что США не поддержат независимость Тайваня

Китай рассчитывает на исполнение заверений нынешнего главы Белого дома Джо Байдена Соединенными Штатами и отказ Вашингтона от поддержки независимости Тайваня, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
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