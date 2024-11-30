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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гафин о словах Заремы про «Динамо»: «Не считаю, что должен как-то относиться к высказываниям домохозяйки из Уфы. Здорово, что и такая аудитория следит за клубом»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна ранее заявила: «Пока играют с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть.

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