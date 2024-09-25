Политика как он...
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Политика как она есть

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В сети обсуждают раздор в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

В сети обсуждают раздор в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже несколько месяцев. Как пишет kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец», «слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — не просто слухи».

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