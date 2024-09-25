В сети обсуждают раздор в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят уже несколько месяцев. Как пишет kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец», «слухи о расставании Федора Бондарчука и Паулины Андреевой — не просто слухи».