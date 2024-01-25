Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2023 год по РСБУ выросла на 2,2%

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2023 год по РСБУ без учета событий после отчетной даты составила 48,7 млрд рублей (+2,2% по сравнению с результатом 2022 года), что соответствует рентабельности капитала 30,8% (38,9% по итогам 2022 года).