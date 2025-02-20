В Барнауле премиями и подарками на работе "балуют" чаще к 8 Марта, чем к 23 Февраля

Корпоративные мероприятия различного масштаба устроят почти в каждой второй компании Менее половины работодателей из Барнаула намерены поздравить сотрудников с 23 Февраля и 8 Марта, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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