НЕ ТАНКИ, А ДОЛЛАРЫ. БАЙДЕН НАЧАЛ ДУШИТЬ ТЕХАС

Natalija Osminina

Так они же не только Америку тянут, но и весь мир. Обыкновенные глобалисты. Или как я их называю-трансглобплисты, а некоторые ультраглобалистами. Чтобы отличить от простых глобалистов)) Продвигают Библейский, или как его еще называют Иудейский проект силнистов по уничтожению всех государств, а с ними и 7 млрд. населения.