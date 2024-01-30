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НЕ ТАНКИ, А ДОЛЛАРЫ. БАЙДЕН НАЧАЛ ДУШИТЬ ТЕХАС

НЕ ТАНКИ, А ДОЛЛАРЫ. БАЙДЕН НАЧАЛ ДУШИТЬ ТЕХАС

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Вашингтон нашёл способ борьбы со взбунтовавшимся Техасом — долларом, а не танками.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так они же не только Америку тянут, но и весь мир. Обыкновенные глобалисты. Или как я их называю-трансглобплисты, а некоторые ультраглобалистами.  Чтобы отличить от простых глобалистов)) Продвигают Библейский, или как его еще называют Иудейский проект силнистов по  уничтожению всех государств, а с ними и 7 млрд. населения.
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10 час.
Александр Веревкин
Известно кто... те, кто погубил государства и народы, кто очень любит деньги и кровь, кто любит танцы и чёрный цвет... хотя и они - лишь лопата!
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9 час.
Djamila A
Фашисты-глобалисты… 😒
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4 час.

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