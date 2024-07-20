Чемпионат по промывке золота вручную стартовал в Магадане

Участники чемпионата "Старательский фарт" в Магадане приступили к промывке золота. Об этом рассказал организатор фестиваля, председатель "Ассоциации недропользователей Магаданской области" Александр Басанский, чьи слова приводит РИА Новости.
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