Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка

Это вовлечет молодых людей в пользование платформой «Госуслуги» Депутат Государственной думы Султан Хамзаев из партии «Единая Россия» направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет, а также разработать новый дизайн и сделать электронную версию на портале «Госуслуги».