На пост главы ВМС США впервые в истории назначили женщину

Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС США, передает РИА Новости.Она стала первой женщиной во главе ВМС и в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.
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