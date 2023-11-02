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На пост главы ВМС США впервые в истории назначили женщину

На пост главы ВМС США впервые в истории назначили женщину

Американский сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС США, передает РИА Новости.Она стала первой женщиной во главе ВМС и в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.

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