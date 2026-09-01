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Царьград

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Apple сменит гендиректора: Джон Тернус будет зарабатывать $3 млн в год

Apple сменит гендиректора: Джон Тернус будет зарабатывать $3 млн в год

Джон Тернус станет новым гендиректором Apple с окладом $3 млн в год. Тим Кук займёт должность исполнительного председателя совета директоров с зарплатой $2 млн.

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