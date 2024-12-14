В Иркутске разыскивают 14-летнего школьника Николая Савченко

Полиция Иркутска ищет 14-летнего Николая Савченко. По данным ведомства, ранее он уже уходил из дома. Мать мальчика обратилась в полицию 13 декабря, сообщив, что последний раз видела сына около 14 часов на микрорайоне Юбилейный, 58.