В Иркутске разыскивают 14-летнего школьника Николая Савченко

Полиция Иркутска ищет 14-летнего Николая Савченко. По данным ведомства, ранее он уже уходил из дома. Мать мальчика обратилась в полицию 13 декабря, сообщив, что последний раз видела сына около 14 часов на микрорайоне Юбилейный, 58.
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