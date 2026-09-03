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В тени знаменитых матерей: как сложились судьбы 6 сыновей известных актрис

В тени знаменитых матерей: как сложились судьбы 6 сыновей известных актрис

В актерских династиях судьбы детей складываются по-разному. Одни с детства идут по стопам родителей, другие выбирают бизнес, а третьи годами выстраивают имя с нуля, избегая громких семейных связей.

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