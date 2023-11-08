Старинную икону и крест пыталась вывезти из России в Дубай жительница Кургана

Предотвратить вывоз культурных ценностей удалось кольцовским таможенникам. При досмотре багажа на рентгенустановке инспекторы обнаружили киотный литой крест «Распятие Христово» и четырехстворчатую икону-складень «Двунадесятые праздники».
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