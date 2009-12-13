12-13.09.26г. 12:00. Онлайн-конференция «Внутренняя кухня издательств»

Бизнес-школа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» и издатель, литературный агент, автор, эксперт по созданию и продвижению книг Мария Райдер приглашают на онлайн-конференцию «Внутренняя кухня издательств», которая состоится 12 и 13 сентября с 12:00 до 16:00 (мск).