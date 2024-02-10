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Какой церковный праздник сегодня, 11 февраля 2024 года

Какой церковный праздник сегодня, 11 февраля 2024 года

Какой церковный праздник сегодня, 11 февраля 2024 года Анна ФедороваСегодня, 11 февраля 2024 года православные христиане отмечают сразу четыре праздничных события.

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