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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Суд в Москве запретил искать соседей для аренды жилья «только из славян». Теперь это экстремизм

Суд в Москве запретил искать соседей для аренды жилья «только из славян». Теперь это экстремизм

Юридическая социальная сеть 9111.ru Нейросеть + коллаж Так постановил суд в Москве и признал запрещенными к распространению объявления с пометкой "только для славян".

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Новый комментарий от пользователя
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Sergey Ivanov

Экстремизм, значит?
Ну, а когда мусульманин сдает квартиру своим «братьям»- мусульманам- это не экстремизм?
А почему, собственно говоря, я не могу сдать СВОЮ квартиру тому, кому хочу? Тому, с кем у меня будут общие интересы, общий язык, традиции? Тому, кто не обманет меня, сбежав к себе на родину и оставив полугодовой долг за квартиру? Или это- тоже экстремизм?
А почему я не могу нанять в свою фирму славянина, который прекрасно знает русской язык и который добросовестно отсидел 6 лет за студенческой партой? Почему я должен подвергать риску свою фирму, нанимая бездельника, который не в состоянии построить ничего, кроме сарая для скота и который к тому же не знает и десятка слов по- русски?
Странная какая- то у нас «дружбанародность». Такое ощущение, что нами правит шайка предателей, которые поставили своей целью уничтожить русский народ- между прочим, по конституции «государствообразующий»!
Давно сказано: Россию невозможно победить извне. Но можно победить ее изнутри, внушив русскому народу ложные идеалы- и тогда они уничтожат сами себя.
Похоже, наша власть действует именно по этому плану Отто фон Бисмарка.