Суд продлил арест гендиректору Корпорации развития Зырянову

Александр Зырянов пробудет в СИЗО до 2 октября. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.
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