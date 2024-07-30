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Суд продлил арест гендиректору Корпорации развития Зырянову

Суд продлил арест гендиректору Корпорации развития Зырянову

Александр Зырянов пробудет в СИЗО до 2 октября. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

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