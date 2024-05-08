9 мая в центре Омска запретят электросамокаты. С 7:00 до 22:00 нельзя будет кататься по улице Интернациональной — от Главпочтамта до Красного пути, в границах Соборной площади, сквера имени П.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
9 мая в центре Омска запретят электросамокаты. С 7:00 до 22:00 нельзя будет кататься по улице Интернациональной — от Главпочтамта до Красного пути, в границах Соборной площади, сквера имени П.