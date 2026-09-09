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Нижегородская правда

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Под Самарой пассажир угнал автомобиль отлучившегося по делам волителя

В Большеглушицком районе Самарской области произошло дерзкое преступление. 79-летний житель одного из сёл стал жертвой угона автомобиля LADA Priora, сообщает 450media.

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