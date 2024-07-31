США подтвердили, что их военные пришли в Эстонию всерьез и надолго

Соединенные Штаты Америки подтвердили долгосрочное присутствие своих войск в Эстонии. Об этом заявил глава военного ведомства прибалтийского лимитрофа Ханно Певкур, комментируя встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином, которая состоялась в Вашингтоне.