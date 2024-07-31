Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США подтвердили, что их военные пришли в Эстонию всерьез и надолго

США подтвердили, что их военные пришли в Эстонию всерьез и надолго

Соединенные Штаты Америки подтвердили долгосрочное присутствие своих войск в Эстонии. Об этом заявил глава военного ведомства прибалтийского лимитрофа Ханно Певкур, комментируя встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином, которая состоялась в Вашингтоне.

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