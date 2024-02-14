Невролог Москвичева назвала профилактические меры болезни Альцгеймера

РИАМО - 14 фев. Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева рассказала, что раннее начало профилактики болезни Альцгеймера позволяет избежать его во многих случаях.
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