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Русская весна

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«Рушится на глазах»: в США пришли в шок от нового хода Путина

«Рушится на глазах»: в США пришли в шок от нового хода Путина

Решение президента Владимира Путина по выходу России из договора о запрещении ядерных испытаний пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Сколько тон урана Росатом поставляет пендосам? Вот и весь выход.
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Учи матчасть, Олежек. Чем больше мы поставляем США, тем быстрее пиндосы деградируют. Тем плотнее США сидит на &quot;российской урановой игле&quot;. Разберись сначала в сути вопроса, а уже потом пиши всё о чем думаешь.
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5 час.
Дмитрий Гурин
Мы поставляем им уран, они его получают, считают деньги и решают что им не выгодно самим заниматься его обогащением и упс....их обогатительные комбинаты в утиль а спецы, а таких хрен найдешь, уже переквалифицировались в брокеров и банкиров. Почему ВВП активировал СВО только в февреле 22-го а не в 14-ом? Да просто потому что ВПК у нас был не в лучшей форме. Ростовский вертолетный выпускал Ми-8 МТ в лучшем случае 2-3 в месяц сейчас как на конвейере в три смены и не только Ми-8. Таганрогский Бериева и Агат (делает кое что для танков и самоходок) то же на подъеме. И это те заводы про которые я знаю лично.
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32 мин.

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