«Рушится на глазах»: в США пришли в шок от нового хода Путина

Дмитрий Гурин

Мы поставляем им уран, они его получают, считают деньги и решают что им не выгодно самим заниматься его обогащением и упс....их обогатительные комбинаты в утиль а спецы, а таких хрен найдешь, уже переквалифицировались в брокеров и банкиров. Почему ВВП активировал СВО только в февреле 22-го а не в 14-ом? Да просто потому что ВПК у нас был не в лучшей форме. Ростовский вертолетный выпускал Ми-8 МТ в лучшем случае 2-3 в месяц сейчас как на конвейере в три смены и не только Ми-8. Таганрогский Бериева и Агат (делает кое что для танков и самоходок) то же на подъеме. И это те заводы про которые я знаю лично.