Контрольные матчи. «Локомотив» сыграет с «Молотом», «Ак Барс» против «Нефтяника»

Клубы проводят контрольные матчи перед стартом нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Контрольные матчи «Локомотив» – «Молот» – 12:00 «Нефтяник» – «Ак Барс» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Популярные статьи
- Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»
- Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии