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Контрольные матчи. «Локомотив» сыграет с «Молотом», «Ак Барс» против «Нефтяника»

Клубы проводят контрольные матчи перед стартом нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.  Контрольные матчи «Локомотив» – «Молот» – 12:00 «Нефтяник» – «Ак Барс» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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