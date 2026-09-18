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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выиграл 5-й матч подряд – 3:1 с «Трактором». Даниил Орлов забил гол, продлив результативную серию до 5 игр

« Спартак » одержал пятую победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда тренера  Алексея Жамнова обыграла « Трактор » со счетом 3:1.

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