Губернатор Котюков вручил краснояркам почетные знаки «Материнская слава»

КРАСНОЯРСК, 25 ноября, ФедералПресс. В Красноярском крае 12 жительниц получили почетные знаки «Материнская слава», в том числе десять – из рук губернатора Михаила Котюкова, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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