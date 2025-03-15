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Премьер-министр Польши: «Россия и Беларусь победили Польшу и США, чтобы выйти в финал в Индиан-Уэллс. Я недоволен»

Премьер-министр Польши: «Россия и Беларусь победили Польшу и США, чтобы выйти в финал в Индиан-Уэллс. Я недоволен»

За титул тысячника поборются Мирра Андреева и Арина Соболенко. Россиянка в полуфинале обыграла Игу Швентек (7:6(1), 1:6, 6:3), а белоруска – Мэдисон Киз (6:0, 6:1).

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