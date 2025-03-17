Троллейбусы-призраки ездят по Петрозаводску

Петрозаводчане полтора часа не могли уехать из центра города на Кукковку из-за отсутствия общественного транспортафото «RuNews» Что-то необъяснимое происходит в столице Карелии не только с маршрутками, но теперь и троллейбусами.
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