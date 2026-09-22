ВС России поразили в порту Одессы судно, доставившее военные грузы для ВСУ

Российские войска поразили в порту Одессы сухогруз, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, судно доставило грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.
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