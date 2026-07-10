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Зверев – первый игрок после Медведева, вышедший в финал после дебютной победы на «Шлеме»

Александр Зверев обыграл Артура Фери в полуфинале « Уимблдона » – 7:6(0), 6:2, 6:4. Немец стал первым игроком после Даниила Медведева , вышедшим в финал после дебютной победы на «Шлеме».

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