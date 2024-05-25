"Все взорвались: ну наконец-то": Заявление Белоусова взбудоражило всех

"И здесь, наверное, надо взять паузу, без комментариев." ПАУЗУ НАДО ВЗЯТЬ И В КОММЕНТАРИЯХ ПО СВО: ВРАГУ НЕ НАДО ЗАСЫЛАТЬ ШПИОНОВ В РОССИЮ, ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫКЛАДЫВАЮТ СМИ!

Владимир Ахтырченко

Поясняю: следствие и скрытное наблюдение велось за всей верхушкой с 2022 года, Материалы накопились, ждали выборов президента (чтобы не спугнуть), А с Белоусовым Путин определился уже после нового года и, естественно, он уже посвящен во все военные дела.