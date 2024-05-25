Генерал Андрей Гурулёв прокомментировал заявление министра обороны Андрея Белоусова. Оно, по мнению Гурулёва, взволновало всех военных: "Все взорвались: ну наконец-то".
"Все взорвались: ну наконец-то": Заявление Белоусова взбудоражило всех
Комментарии
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Владимир Соловьев
"И здесь, наверное, надо взять паузу, без комментариев." ПАУЗУ НАДО ВЗЯТЬ И В КОММЕНТАРИЯХ ПО СВО: ВРАГУ НЕ НАДО ЗАСЫЛАТЬ ШПИОНОВ В РОССИЮ, ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫКЛАДЫВАЮТ СМИ!
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9 час.
Владимир Ахтырченко
Поясняю: следствие и скрытное наблюдение велось за всей верхушкой с 2022 года, Материалы накопились, ждали выборов президента (чтобы не спугнуть), А с Белоусовым Путин определился уже после нового года и, естественно, он уже посвящен во все военные дела.
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8 час.
Иван Петрович
Согласен с вами на 100%
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3 час.
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