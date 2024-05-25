Политика как он...
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Политика как она есть

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"Все взорвались: ну наконец-то": Заявление Белоусова взбудоражило всех

"Все взорвались: ну наконец-то": Заявление Белоусова взбудоражило всех

      Генерал Андрей Гурулёв прокомментировал заявление министра обороны Андрея Белоусова. Оно, по мнению Гурулёва, взволновало всех военных: "Все взорвались: ну наконец-то".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;И здесь, наверное, надо взять паузу, без комментариев.&quot; ПАУЗУ НАДО ВЗЯТЬ И В КОММЕНТАРИЯХ ПО СВО:  ВРАГУ НЕ НАДО ЗАСЫЛАТЬ ШПИОНОВ В РОССИЮ, ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫКЛАДЫВАЮТ СМИ!
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9 час.
Владимир Ахтырченко
Поясняю:  следствие и скрытное наблюдение велось за всей верхушкой с 2022 года, Материалы накопились, ждали выборов президента (чтобы не спугнуть),  А с Белоусовым Путин определился  уже после нового года и, естественно, он уже посвящен  во все военные дела.
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8 час.
Иван Петрович
Согласен с вами на 100%
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3 час.

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