Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира турецкого канала за футболку с оскорблением Путина

Депутат Рады Алексей Гончаренко* пожаловался, что турецкий телеканал TRT World не пустил его в эфир.При этом он собирался участвовать в дискуссии в футболке с изображением президента России Владимира Путина и оскорбительной надписью на ней.
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