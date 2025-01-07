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Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира турецкого канала за футболку с оскорблением Путина

Депутата Рады Гончаренко* сняли с эфира турецкого канала за футболку с оскорблением Путина

Депутат Рады Алексей Гончаренко* пожаловался, что турецкий телеканал TRT World не пустил его в эфир.При этом он собирался участвовать в дискуссии в футболке с изображением президента России Владимира Путина и оскорбительной надписью на ней.

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