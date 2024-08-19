Старый советский авианосец загорелся в китайской лагуне

Авианосец “Минск”, который последние восемь лет стоял на якоре в лагуне недалеко от реки Янцзы в Наньтуне, провинция Цзянсу, загорелся во время ремонта, который должен был стать частью военно-тематического парка, сообщило в субботу государственное национальное радио Китая.