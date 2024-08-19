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Старый советский авианосец загорелся в китайской лагуне

Старый советский авианосец загорелся в китайской лагуне

Авианосец “Минск”, который последние восемь лет стоял на якоре в лагуне недалеко от реки Янцзы в Наньтуне, провинция Цзянсу, загорелся во время ремонта, который должен был стать частью военно-тематического парка, сообщило в субботу государственное национальное радио Китая.

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Комментарии
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Виктор Луговой
А, вон он где, &quot;Минск&quot;... &quot;За нами не гнаться, сажаем самолёт&quot;.
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18 час.

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