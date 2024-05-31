Хотят «законного» изъятия: ЕС и G7 ищут способ получить контроль над имуществом россиян Евгения КомароваВ поисках дополнительных ресурсов для поддержки Украины страны Европейского союза и члены G7 активно рассматривают возможность изымать частные замороженные активы россиян.
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