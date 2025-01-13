В Калуге офицеры проверили документы у новых граждан России

Офицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФОфицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФ.
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