В Калуге офицеры проверили документы у новых граждан России

Офицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФОфицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФ.