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Калужские новости

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В Калуге офицеры проверили документы у новых граждан России

В Калуге офицеры проверили документы у новых граждан России

Офицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФОфицеры военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону вместе с полицией провели рейд у торговых центров, проверив документы у 19 новых граждан РФ.

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