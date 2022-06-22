Заноза

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Юрий Селиванов: Экзамен в самых жестких условиях

Юрий Селиванов: Экзамен в самых жестких условиях

Российские системы противовоздушной и противоракетной обороны имеют все основания претендовать на статус абсолютного оружия будущих войн и залога нашей гарантированной победы   в любой, в том числе и мировой ракетно-ядерной войне Источник: mirtesen.

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