В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлён на все выходные

В Москве и Московской области «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлён на все выходные. Гидрометцентр России уточнил, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье до 21 часа воскресенья, 13 февраля.