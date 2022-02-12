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В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлён на все выходные

В Москве и Московской области «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлён на все выходные. Гидрометцентр России уточнил, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Подмосковье до 21 часа воскресенья, 13 февраля.

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