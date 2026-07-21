Панарин рассказал, как на матче НХЛ лечил приступ мигрени крепким алкоголем

Российский нападающий клуба "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказал, как во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) лечил приступ окулярной мигрени с помощью крепкого алкоголя.
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