Воронежскими полицейскими задержан подозреваемый в организации незаконного канала связи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России пресекли деятельность, связанную с обеспечением работы нелегального оборудования связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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