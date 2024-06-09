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Почему же мы допустили ошибку, проявив эту "гуманность"?

Отрывок  из  интервью  Р.  Ищенко,    пытающего   объяснить,    что    произошло  в  начале  СВО.  В  целом   объяснения  логичные,    но   я  так  и  не  понимаю,   КАК    наше   руководство  не  поняло  того, что  понимали  даже    домохозяйки,  и  КАК  можно  было  верить    беглым  укропам.

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