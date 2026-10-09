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Регионы России

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AMD планирует расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на встроенную графику к 2026 году

AMD планирует расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на встроенную графику к 2026 году

Компания AMD объявила о планах расширить поддержку технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) на процессоры со встроенной графикой, игровые ноутбуки и портативные ПК до конца 2026 года.

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