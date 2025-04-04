Politico: Россия согласилась на некоторые западные гарантии безопасности для Украины

Глава российской делегации по контактам с США Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности для Украины «могут быть приемлемыми» после переговоров на высоком уровне в Белом доме в попытке возобновить зашедший в тупик мирный процесс.
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