Сатановский: американцы в Черном море доиграются до «второго Перл-Харбора»

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в вооруженном противостоянии с Россией и не хотят развязывать войну, но их активные действия у российских границ, в частности, в Черном море, могут привести к нежелательным для Вашингтона последствиям.
Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в вооруженном противостоянии с Россией и не хотят развязывать войну, но их активные действия у российских границ, в частности, в Черном море, могут привести к нежелательным для Вашингтона последствиям.
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