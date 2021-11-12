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Сатановский: американцы в Черном море доиграются до «второго Перл-Харбора»

Сатановский: американцы в Черном море доиграются до «второго Перл-Харбора»

Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в вооруженном противостоянии с Россией и не хотят развязывать войну, но их активные действия у российских границ, в частности, в Черном море, могут привести к нежелательным для Вашингтона последствиям.

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