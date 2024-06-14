Противоречивые энергии: гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2024 года

Начинается новая неделя, и астрологи делятся прогнозами на ближайшие дни. Узнайте в статье Rsute.ru, что ожидает вас и как правильно действовать каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.
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