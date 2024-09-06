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Вечерний Новосибирск

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Проломили стену пожарной машиной: 50 лет назад был совершен самый массовый побег заключенных

Проломили стену пожарной машиной: 50 лет назад был совершен самый массовый побег заключенных

Самогон-бунтовщик 4 сентября 1974 года в Горновской ВТК, где содержалось 369 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных впервые за различные преступления, произошли события, связанные с поджогом, побегом, погромами и ограблением продовольственных магазинов в близлежащих населенных пунктах ― поселках Горном и Буготак, деревнях Боровушка и Никольское.

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