Проломили стену пожарной машиной: 50 лет назад был совершен самый массовый побег заключенных

Самогон-бунтовщик 4 сентября 1974 года в Горновской ВТК, где содержалось 369 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных впервые за различные преступления, произошли события, связанные с поджогом, побегом, погромами и ограблением продовольственных магазинов в близлежащих населенных пунктах ― поселках Горном и Буготак, деревнях Боровушка и Никольское.