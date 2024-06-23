Таракан сорвал выступление представителя Госдепа США на брифинге

Таракан прервал выступление представителя Госдепа США Миллера на брифинге! Политик был озадачен.Примечательный инцидент произошел во время брифинга представителя американского Госдепартамента Мэтью Миллера.
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