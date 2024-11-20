Прогноз погоды в Крыму на 20 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 20 ноябряВ Симферополе +15 и пасмурноВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +15 и небольшой дождьВ Черноморском +15 и пасмурноВ Джанкое +16 и пасмурноВ Ялте +13 и дождьВ Алуште +13 и дождьВ Керчи +14 и пасмурноВ Армянске +13 и пасмурноВ.